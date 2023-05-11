Экс-директор ФК "Чайка" заявил в суде, что не платил арбитрам

Бывший исполнительный директор футбольного клуба "Чайка" Олег Баян заявил в Железнодорожном суде Воронежа, где рассматривается дело по его обвинению в подкупе, что никогда на предлагал и не платил деньги арбитрам за нарушение закона и помощь его команде во время матчей.

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"То, что я переводил 150 тыс. рублей [арбитру Сергею Костевичу], - я не отрицаю. Но то, что склонял, чтобы нам помогали, - это я отрицаю. Я ни одному из арбитров не предлагал денежные средства за то, чтобы они нарушали закон", - сказал Баян в ходе судебного заседания в четверг.

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Об этом Баян заявил после допроса судом Костевича, который 21 октября 2018 года был главным арбитром матча "Чайка" - "Ангушт" (Назрань), ему помогали Александр Городовой, Андрей Гурбанов, инспектором Российского футбольного союза был Валерий Булыгин. Костевич рассказал, что до матча Баян предложил ему 150 тыс. рублей за помощь в матче, он ему отказал, но позже передал номер банковской карты своего друга, на которую поступили 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей. Часть из этих денег Костевич передал Городовому, Гурбанову и Булыгину.

Также в четверг суд допросил футболиста "Факела" Андрея Менделя, который в мае 2019 года в составе клуба "Черноморец" участвовал в матче с "Чайкой" и заметил подозрительные моменты в игре. Например, игроки его команды специально били мимо мяча. В итоге "Черноморец" проиграл со счетом 1:3. Судя по показаниям Менделя, он не знал о сговоре игроков, а вечером после матча ему рассказали о спланированном проигрыше, добавив, что за это им передадут деньги "в сумме 600 или 700 тыс. рублей".

Первое заседание по делу Баяна состоялось в Железнодорожном суде Воронежа 16 марта, с тех пор продолжается допрос свидетелей, всего их в деле более 86. Следующее заседание пройдет 19 мая в 10:00 мск, суд намерен по видео-конференц-связи допросить владельца клуба "Чайка" Андрея Чайку, администратора команды Андрея Курсекова и других свидетелей.