Экс-директор ФК "Чайка" заявил в суде, что не платил арбитрам за нарушение закона в матчах
Бывший исполнительный директор футбольного клуба "Чайка" Олег Баян заявил в Железнодорожном суде Воронежа, где рассматривается дело по его обвинению в подкупе, что никогда на предлагал и не платил деньги арбитрам за нарушение закона и помощь его команде во время матчей.
"То, что я переводил 150 тыс. рублей [арбитру Сергею Костевичу], - я не отрицаю. Но то, что склонял, чтобы нам помогали, - это я отрицаю. Я ни одному из арбитров не предлагал денежные средства за то, чтобы они нарушали закон", - сказал Баян в ходе судебного заседания в четверг.
Об этом Баян заявил после допроса судом Костевича, который 21 октября 2018 года был главным арбитром матча "Чайка" - "Ангушт" (Назрань), ему помогали Александр Городовой, Андрей Гурбанов, инспектором Российского футбольного союза был Валерий Булыгин. Костевич рассказал, что до матча Баян предложил ему 150 тыс. рублей за помощь в матче, он ему отказал, но позже передал номер банковской карты своего друга, на которую поступили 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей. Часть из этих денег Костевич передал Городовому, Гурбанову и Булыгину.
Также в четверг суд допросил футболиста "Факела" Андрея Менделя, который в мае 2019 года в составе клуба "Черноморец" участвовал в матче с "Чайкой" и заметил подозрительные моменты в игре. Например, игроки его команды специально били мимо мяча. В итоге "Черноморец" проиграл со счетом 1:3. Судя по показаниям Менделя, он не знал о сговоре игроков, а вечером после матча ему рассказали о спланированном проигрыше, добавив, что за это им передадут деньги "в сумме 600 или 700 тыс. рублей".
Первое заседание по делу Баяна состоялось в Железнодорожном суде Воронежа 16 марта, с тех пор продолжается допрос свидетелей, всего их в деле более 86. Следующее заседание пройдет 19 мая в 10:00 мск, суд намерен по видео-конференц-связи допросить владельца клуба "Чайка" Андрея Чайку, администратора команды Андрея Курсекова и других свидетелей.
Исполнительный директор клуба "Чайка" Баян обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 184 УК РФ и одного преступления - по ч. 3 ст. 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования"), в деле 11 эпизодов на сумму порядка 1,9 млн рублей. По данным суда, в ходе Олимп - Первенства России по футболу с 8 августа 2018-го по 15 апреля 2019 года перед проведением игр Баян предлагал спортивным судьям от 50 до 250 тыс. рублей для создания условий для победы "Чайки". Также 12 мая 2019 года он предложил главному тренеру клуба "Черноморец" Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд, Дышеков принял предложение Баяна, вступил в сговор с шестью игроками "Черноморца" и обеспечил тем самым победу "Чайки" 13 мая 2019 года в матче 27-го тура Олимп - Первенства России.