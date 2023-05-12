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Сборная России может сыграть товарищеский матч с Индонезией

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии.

Сборная России может сыграть товарищеский матч с Индонезией
© Чемпионат.com

Вчера, 11 мая, в Джакарте, столице Индонезии, состоялась встреча министра молодёжи и спорта страны Дито Ариотеджо и посла России Людмилы Воробьёвой.

Ариотеджо, только назначенный на свой пост, рассказал о планах проведения спортивных мероприятий, организованных совместно Россией и Индонезией.

«Есть два мероприятия, на которые Россия хочет официально пригласить Индонезию. Также мы будем сотрудничать в спорте и киберспорте. Мы бы хотели провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Индонезии. Надеюсь, это случится», — приводит слова Ариотеджо официальный сайт Министерства молодёжи и спорта Республики Индонезия.

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