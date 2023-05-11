«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге 13 мая, в форме, посвящённой выигранному чемпионскому титулу.

© чемпионат

Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России, одержав победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:2). «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаемым для преследователей.

чемпионат

На матч с «Краснодаром», который пройдёт в эту пятницу, 13 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, футболисты «Зенита» выйдут на поле в золотой форме, а на эмблеме команды появится вторая звезда. Об этом говорится в телеграм-канале клуба.