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«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге 13 мая, в форме, посвящённой выигранному чемпионскому титулу.

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме
© чемпионат

Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России, одержав победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:2). «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаемым для преследователей.

чемпионат

На матч с «Краснодаром», который пройдёт в эту пятницу, 13 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, футболисты «Зенита» выйдут на поле в золотой форме, а на эмблеме команды появится вторая звезда. Об этом говорится в телеграм-канале клуба.

«Зениту», кроме матча с «Краснодаром», предстоит встретиться в остатке этого сезона с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». «Краснодар» ожидают матчи с «Ростовом», ЦСКА и «Ахматом», а также с «Уралом» в Фонбет Кубке России.

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