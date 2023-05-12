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"Рома" одержала победу над "Байером" в полуфинале Лиги Европы

Итальянская "Рома" одержала победу над немецким "Байером" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы. Игра, прошедшая 11 мая на стадионе "Олимпико" в Риме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Римляне обыграли соперников благодаря голу итальянского полузащитника Эдоардо Бове, забитому на 63-й минуте встречи. Ответная игра в этой полуфинальной паре, по итогам которой определится обладатель путевки в финал еврокубка, пройдет 18 мая на "Бай-Арене" в Леверкузене (Германия).

"Рома" одержала победу над "Байером" в полуфинале Лиги Европы
© Alberto Lingria/Reuters

Напомним, что за второе место в решающей игре в сезоне-2022/23 борются итальянский "Ювентус" и испанская "Севилья". Финальный матч турнира состоится 31 мая в столице Венгрии Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш". Арена, рассчитанная на 65 тыс. зрителей, открылась в ноябре 2019 года, как один из стадионов чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что наставник "Ромы" Жозе Моуринью может сменить Кристофа Галтье на посту главного тренера "Пари Сен-Жермен". Боссы парижан ведут переговоры с Моуринью, но пока не общались по этому поводу с руководством римского клуба.

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