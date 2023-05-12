"Рома" одержала победу над "Байером" в полуфинале Лиги Европы

Итальянская "Рома" одержала победу над немецким "Байером" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы. Игра, прошедшая 11 мая на стадионе "Олимпико" в Риме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Римляне обыграли соперников благодаря голу итальянского полузащитника Эдоардо Бове, забитому на 63-й минуте встречи. Ответная игра в этой полуфинальной паре, по итогам которой определится обладатель путевки в финал еврокубка, пройдет 18 мая на "Бай-Арене" в Леверкузене (Германия).

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Напомним, что за второе место в решающей игре в сезоне-2022/23 борются итальянский "Ювентус" и испанская "Севилья". Финальный матч турнира состоится 31 мая в столице Венгрии Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш". Арена, рассчитанная на 65 тыс. зрителей, открылась в ноябре 2019 года, как один из стадионов чемпионата Европы по футболу 2020 года.