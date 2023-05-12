"Ювентус" с трудом ушел от поражения в матче против "Севильи" в полуфинале Лиги Европы

"Севилья" не смогла в гостях удержать победу над "Ювентусом" в первом матче полуфинала Лиги Европы. Матч завершился вничью - 1:1.

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В Турине местный "Ювентус" принимал "Севилью" в первом полуфинале Лиги Европы УЕФА. Эта пара, безусловно, привлекает к себе куда больше внимания, чем противостояние "Байера" и "Ромы". Однако в Италии верят в то, что в решающем матче встретятся именно их команды.

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Для "Ювентуса" нынешний еврокубковый сезон начался неудачно - команда лишь по дополнительным показателям стала третьей в группе, установив антирекорд - 3 очка. Но затем в Лиге Европы были пройдены "Нант", "Фрайбург" и "Спортинг".

"Севилья" также оказалась в этом турнире после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов. Уже по ходу игры в Лиге Европы в команде сменился тренер - Хорхе Сампаоли сменил Хосе Луис Мендилибар. А в четвертьфинале испанский клуб выбил из борьбы английский "Манчестер Юнайтед".

В еврокубках команды встречались лишь дважды - на счету "Ювентуса" две победы, "Севилья" выиграла один матч и еще один раз была зафиксирована ничья. На стороне испанского клуба статистика - "Севилья" ни разу не выбывала из турнира на стадии полуфинала.

"Ювентус" начал матч более активно, но преимущество во владении мячом так и не привело к опасным моментам. А первый удар в створ нанесла "Севилья" - вездесущий Лукас Окампос поверил бдительность Войцеха Щенсны, который команду не подвел.

"Ювентус" ответил на это двумя опасными атаками, которые мог завершать Душан Влахович. Но в первом случае форвард туринцев залез в офсайд, а во втором не смог попасть в ворота после ошибок защитников и вратаря гостей.

Но и "Севилья" не забывала о контратаках. Но Окампос не смог попасть в ворота, а спустя несколько минут он нашел передачей Юссефа Эн-Несири, который пробил в противоход голкиперу "Юве" - 0:1.

Пропущенный мяч деморализовал хозяев. "Севилья" продолжила атаковать и еще пару раз поклонники "старой синьоры" облегченно выдыхали после атак гостей. А болельщики "Севильи" огорчились на 34-й минуте - Окампос получил повреждение и был заменен.

До конца первого тайма туринцы так и не пришли в себя - гости явно доминировали, превосходя, прежде всего, в скорости. Но счет на табло так и не изменился.

Второй тайм больше запомнился обилием борьбы, фолов и карточек, чем голевыми моментами. "Севилья" старалась надежно играть в обороне и отвечать опасными контратаками.