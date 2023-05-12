Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула из-за беспорядков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудил с Федерацией футбола Португалии возможность проведения финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов вместо Стамбула. Об этом в пятницу сообщает газета Daily Mail.

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Как отмечает издание, в УЕФА опасаются возможных гражданских беспорядков в Турции из-за предстоящих президентских выборов, второй тур которых должен пройти 28 мая. Финал Лиги чемпионов запланирован на 10 июня. В связи с этим, по информации источника, руководство организации провело неофициальные переговоры с представителями Федерации футбола Португалии касательно возможного переноса решающего матча турнира из Турции. При этом Daily Mail указывает, ссылаясь на источники в УЕФА, что организация настаивает на проведении финала соревнований в Турции и его перенос в другую страну не планируется.

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Ранее УЕФА уже дважды переносил финалы Лиги чемпионов из Стамбула. В 2020 году организация приняла решение провести в Лиссабоне все матчи начиная с четвертьфиналов из-за пандемии коронавируса. В 2021 году в финал Лиги чемпионов пробились английские "Манчестер Сити" и "Челси", поэтому УЕФА вновь перенес решающий матч турнира из Стамбула в португальский Порту, так как Турция входила в список стран, по возвращении из которых англичанам необходимо было оставаться на карантине.

В полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пробились "Манчестер Сити", испанский "Реал", а также итальянские "Милан" и "Интер". Первая встреча между "Реалом и "Манчестер Сити", которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. "Интер" в гостевом матче победил "Милан" со счетом 2:0. Итальянские клубы проведут ответную игру 16 мая, английский и испанский коллективы - 17 мая.