Четыре крымских клуба планируют вступить в ФНЛ

"Мы ждали этого восемь лет. Уверены, что крымские команды будут приняты в ФНЛ. Четыре команды должны как раз до конца мая пройти все лицензионные обязательства, и мы верим, что они будут играть в российском чемпионате", – заявил Ветоха.