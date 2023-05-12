Четыре крымских клуба планируют вступить в ФНЛ

Четыре крымских клуба должны пройти лицензирование для вступления в ФНЛ до конца мая
Бывший президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, что четыре клуба с черноморского полуострова до конца мая планируют пройти лицензирование для вступления в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Его слова передает ТАСС.
"Мы ждали этого восемь лет. Уверены, что крымские команды будут приняты в ФНЛ. Четыре команды должны как раз до конца мая пройти все лицензионные обязательства, и мы верим, что они будут играть в российском чемпионате", – заявил Ветоха.
29 сентября 2022 года стало известно, что Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин прокомментировал информацию о том, что клубы из Крыма уже летом 2023 года смогут начать выступление во втором дивизионе чемпионата России по футболу.