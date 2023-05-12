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Глава чемпионата Испании назвал первый шаг к возвращению Месси в «Барселону»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал уход полузащитника Серхио Бускетса первым шагом к возвращению в «Барселону» выступающего за ПСЖ аргентинца Лионеля Месси. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Глава чемпионата Испании назвал первый шаг к возвращению Месси в «Барселону»
© Lenta.ru

«Но будущее "Барселоны" не зависит от ухода одного игрока, оно зависит от множества факторов. Это начало пути, но до конца нужно пройти еще несколько шагов», — добавил глава чемпионата Испании.

Ранее стало известно, что Месси требует у «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона. В клубе заявили, что готовы удовлетворить это требование.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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