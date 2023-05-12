Мать Роналду отреагировала на слухи о расставании сына с невестой

«Все пары ссорятся, так что все это ложь», — заявила она.

27 апреля Ajansspor сообщил, что Роналду хочет расстаться с Родригес. Стало известно, что 38-летнему футболисту не нравится, что девушка проводит свой день в торговых центрах и тратит много денег, больше ничего не делая. В ответ на это модель написала, что слухи распространяют завистники.