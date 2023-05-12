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Источник: смертельное ДТП футболиста Каракина произошло не в рамках уличной гонки

Бывший футболист «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин не участвовал в уличной гонке в момент своего смертельного ДТП, информирует телеграм-канал Baza.

Источник: смертельное ДТП футболиста Каракина произошло не в рамках уличной гонки
© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, на Минском шоссе действительно собираются участники так называемого «Клуба 500» — обладатели машин, двигатели которых обладают мощностью более 500 лошадиных сил. Однако в ночь на 12 мая, когда произошла фатальная авария футболиста Каракина, гонок на шоссе не было.

Отмечается, что Каракин не совладал с мощностью своего Nissan GTR и на большой скорости врезался в отбойник.

Напомним, Каракин являлся воспитанником московского «Спартака». Также футболист провёл 33 матча за дубль «Динамо» и шесть матчей за основную команду подмосковных «Химок». Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 27 лет (в 2018 году), после чего играл на любительском уровне.

Российский экс-футболист попал в серьёзное ДТП. Видео:

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