Малком может побить рекорд Халка

Похоже, мы смирились, что Малком не побьёт один из главных рекордов в истории РПЛ. А именно – 28 мячей Сейду Думбия в переходном сезоне. Тогда форвард ЦСКА сыграл 42 матча, так что времени для реализации было достаточно. Сейчас у Малкома 22 гола. За четыре тура до конца. Кто-то скажет – время есть. Безусловно. Особенно учитывая, что «Зенит» уже чемпион. И можно в принципе играть только на бразильца. Но есть как минимум один важный фактор, который помешает это сделать.

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Не исключено, что Малком улетит после матча с «Краснодаром». У него вот-вот родит жена

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Мы уже привыкли, что бразильцы из РПЛ часто пропускают последние туры. Особенно когда задачи на сезон выполнены. Вспоминаются великие перформансы, когда ради четвёртой жёлтой в сезоне или второй в матче игроки даже забивали голы! Всё, чтобы снять футболку, порадоваться и досрочно улететь в отпуск. Сейчас это не такое частое явление. Спишем на рост профессионализма и сознательности. И развитие дипломатии. Футболисты поняли – можно не вести себя как дети. Подойти к руководству и обо всём договориться. Никто не будет против. Задачи-то достигнуты.

А теперь обращаем внимание на свежую цитату Сергея Семака перед матчем с «Краснодаром». Он даёт понять, что некоторые игроки уедут после игры и награждения.

«Поговорим с ребятами, которые у нас есть, с иностранцами – узнаем, у кого какие планы. У всех они разные. Возможно, кому-то нужно подлечиться, и мы его отпустим пораньше, например, Родригао. У кого-то, как у Барриоса, будет сборная, и нам нужно понять, когда она будет и какой период отдыха ему дать, чтобы нагрузка получилась равноценной. Иностранцы ввиду удалённости от своей родины проводят дома гораздо меньше времени, чем наши игроки, поэтому мы постараемся дать им чуть больше времени для отдыха», – цитирует Семака официальный сайт.

Да, конкретно Малкома тренер не упомянул, но у него есть не менее важная причина для раннего отъезда – роды супруги. С его слов, она сейчас в Бразилии, а ближе к концу мая в семье ожидается пополнение. Конечно, Малком хотел бы туда съездить. Сейчас для этого нет никаких препятствий. Так что вряд ли клуб будет против.

Если предположить, что он уедет после «Краснодара», то у «Зенита» останется два выезда – в Оренбург, Сочи и домашняя игра с «Факелом». И смысл возвращаться? Вряд ли Малком зациклен на рекордах так же, как болельщики.

А что с рекордом Халка? До него осталось всего четыре очка

В сезоне-2015/2016 мы увидели Халка-ассистента. Да, он по-прежнему много забивал, но и отдавал при любом удобном случае. Тогда в команде появился Артём Дзюба, и у них быстро сформировался отличный тандем.

За 27 матчей РПЛ Халк набрал «17+16» – 33 результативных балла. Лучший результат XXI века, если вынести за скобки цифру Думбия в переходном сезоне. Халк прилично опередил ближайших преследователей – Фёдора Смолова (28) и Павла Мамаева (23). При том, что сыграл на два матча меньше, чем футболисты «Краснодара».

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Забавно, что больше всех передач Халк отдал на Дзюбу – 8 из 16. Многие тогда отмечали, что это был лучший сезон бразильца в РПЛ. Хоть «Зенит» и занял третье место. Как видим, тогда команде не помогали становиться чемпионом даже игроки такого уровня.