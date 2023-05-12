Ушедший гендиректор «Крыльев» заявил, что добился цели

«Ушёл ли я со своего поста, присутствуя на общем собрании клубов РПЛ? Вы сами ответили на свой вопрос. Приняли ли мою отставку? Заседания совета директоров ещё не было. Решение будет принято после совета директоров.



Добился ли я своей цели? Да. Удовлетворён ли я поднявшимся шумом? Не хочу больше ничего комментировать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».