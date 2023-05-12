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"Спартак" готов расстаться с российским защитником Классеном

"Спартак" готов расстаться с 22-летним защитником Леоном Классеном. При этом в клубе готовы рассмотреть и трансфер, и аренду игрока с обязательным правом выкупа. Об этом сообщает Metaratings.

"Спартак" готов расстаться с российским защитником
© РИА Новости

Как сообщает источник, Классен может покинуть московский клуб, если пойдет на понижение зарплаты. К игроку проявляют интерес российские клубы, но они готовы платить максимум 2/3 зарплаты игроку.

Классен стал игроком "Спартака" в январе 2022 года. Защитник начинал свою профессиональную карьеру в клубах Германии. В 2021 году он играл в Австрии за "Тироль".

В текущем сезоне Классен принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), не отметившись результативными действиями.

В минувшие выходные "Спартак" уступил "Зениту" со счетом 2:3. У победителей забивали Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. В составе москвичей отличились Кейта Бальде и Квинси Промес (с пенальти).

После 26 туров РПЛ красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым ЦСКА на два очка.

Ранее сообщалось, что бюджет "Спартака" в новом сезоне РПЛ будет увеличен почти на млрд рублей.

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