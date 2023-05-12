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Александр Мостовой подал документы для обучения на тренера

Российский футбольный союз объявил, что известный в прошлом футболист Александр Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.

Александр Мостовой собирается стать тренером
© Чемпионат.com

«Заявление от Александра успешно подано и принято. Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА» для профессиональных игроков. Ни пуха, ни пера, Александр Владимирович!» — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в телеграм-канале.

Напомним, во времена игровой карьеры Александр Мостовой выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», французские «Кан» и «Страсбург», а также за испанские «Сельту» и «Алавес». На национальном уровне Мостовой успех поиграть за сборные России и СССР.

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