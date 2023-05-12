Александр Мостовой собирается стать тренером

«Заявление от Александра успешно подано и принято. Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА» для профессиональных игроков. Ни пуха, ни пера, Александр Владимирович!» — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в телеграм-канале.