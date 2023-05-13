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«Урал» вырвал победу у «Оренбурга» в матче 27-го тура РПЛ

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Урал» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). «Урал» одержал победу со счётом 2:1.

«Урал» вырвал победу у «Оренбурга» в матче 27-го тура РПЛ
© чемпионат

На 62-й минуте счёт открыл нападающий «Урала» Александр Юшин, замкнув головой передачу Силвие Бегича. На 83-й минуте отличился форвард гостей Владимир Обухов. Он точно пробил в касание после передачи Лукаса Веры с левого фланга. На 89-й минуте мяч в ворота гостей отскочил от полузащитника «Оренбурга» Кирилла Капленко.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 27 матчей. «Урал» находится на 11-й строчке, заработав 30 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (64).

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