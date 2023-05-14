Футболисты "Ахмата" разгромили "Динамо" в матче РПЛ

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" со счетом 3:0 обыграл московское "Динамо" в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Москве.

Забитыми мячами отметились Нене Гбамбле (38-я минута), Мохамед Конате (57) и Владимир Ильин (71).

"Ахмат" обыграл "Динамо" в третьей очной встрече подряд. 23 ноября 2022 года грозненцы победили в матче Фонбет - Кубка России (2:1), 2 октября оказались сильнее в игре 11-го тура РПЛ (2:1). "Ахмат" обыграл "Динамо" в выездном матче впервые с 2016 года.

"Динамо" занимает седьмое место в таблице РПЛ, на счету бело-голубых 42 очка в 27 матчах, "Ахмат" с 46 очками располагается на пятом месте.