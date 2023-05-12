«Тоттенхэм» отказался от услуг Юлиана Нагельсманна
Клуб сосредоточился на других специалистах.
«Тоттенхэм» не будет назначать Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера. Об этом пишет Evening Standard.
По данным источника, лондонский клуб не вступал в переговоры со специалистом и отказался от его кандидатуры на прошлой неделе. О причинах такого решения не уточняется.
Издание отмечает, что в списке «шпор» числятся Луис Энрике, Рубен Аморим, Арне Слот и Хаби Алонсо.
Ранее сообщалось, что Нагельсманн отказал «Челси» ради работы в «Тоттенхэме».