«Тоттенхэм» отказался от услуг Юлиана Нагельсманна

«Тоттенхэм» не будет назначать Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера. Об этом пишет Evening Standard.

По данным источника, лондонский клуб не вступал в переговоры со специалистом и отказался от его кандидатуры на прошлой неделе. О причинах такого решения не уточняется.