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«Тоттенхэм» отказался от услуг Юлиана Нагельсманна

Клуб сосредоточился на других специалистах.

«Тоттенхэм» отказался от услуг Юлиана Нагельсманна
© Советский спорт

«Тоттенхэм» не будет назначать Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера. Об этом пишет Evening Standard.

По данным источника, лондонский клуб не вступал в переговоры со специалистом и отказался от его кандидатуры на прошлой неделе. О причинах такого решения не уточняется.

Издание отмечает, что в списке «шпор» числятся Луис Энрике, Рубен Аморим, Арне Слот и Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн отказал «Челси» ради работы в «Тоттенхэме».

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