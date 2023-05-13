Футболист Миранчук получил перелом мизинца

Российский полузащитник итальянского футбольного клуба "Торино" Алексей Миранчук получил перелом мизинца и пропустит ближайший матч национального первенства против "Вероны". Об этом в субботу сообщил главный тренер "Торино" Иван Юрич, комментарий которого приводит портал Pazzi di Fanta.

"Торино" на выезде сыграет против "Вероны" 14 мая.

"Мы потеряли Миранчука, потому что он сломал мизинец, - сказал Юрич. - Его не будет в нашем расположении [в ближайшем матче].

Миранчуку 27 лет, он выступает за "Торино" с начала нынешнего сезона на правах аренды. В 26 матчах текущего розыгрыша чемпионата Италии полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.