"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 29 454 зрителей.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Малком (15-я минута) и Матео Кассьерра (90+6). У гостей голы забили Михайло Баняц (51) и Алексей Ионов (58).
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 65 очками, клуб в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны в пятый раз подряд. "Краснодар" занимает шестое место с 43 очками. В следующем туре "Зенит" 20 мая сыграет на выезде против "Оренбурга". "Краснодар" днем позднее примет "Ростов".