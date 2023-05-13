Футболист отказался от участия в ЛГБТ-акции и пропустил матч

Футболист клуба «Генгам» Донасьен Гомис не стал участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем 35-го тура второго дивизиона чемпионата Франции. Об этом сообщает Le Telegramme.

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Защитник не попал в состав команды и пропустит матч против «Сошо».

«Вся команда будет в цветах этой кампании. Донасьен Гомис заявил, что не хочет надевать такую футболку. Мы приняли это к сведению», — заявил президент «Генгама» Фред Ле Гран.

Ранее стало известно, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ после отказов клубов от участия в них. Комиссар лиги Гэри Беттмэн посчитал, что это отвлекает от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план.