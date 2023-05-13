«Челси» согласовал контракт с Почеттино – Романо
«Челси» согласовал все условия контракта с тренером Маурисио Почеттино, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, контракт с 51-летним специалистом будет подписан в ближайшие дни. Официальное заявление ожидается в скором времени.
Сообщается, что Почеттино принял все условия долгосрочного соглашения. Переговоры между тренером и клубом начались в апреле и длились без малого полтора месяца.
Аргентинец находится без работы с июля 2022 года, когда с ним расстался «ПСЖ».
Ранее сообщалось о желании Почеттино сделать полузащитника Мэйсона Маунта ключевым игроком своей команды. СМИ также писали о проблемных позициях «Челси», которые обозначил аргентинский специалист в разговоре с руководством клуба