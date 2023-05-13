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«Челси» согласовал контракт с Почеттино – Романо

«Челси» согласовал все условия контракта с тренером Маурисио Почеттино, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Челси» согласовал контракт с Почеттино – Романо
© Чемпионат.com

По информации источника, контракт с 51-летним специалистом будет подписан в ближайшие дни. Официальное заявление ожидается в скором времени.

Сообщается, что Почеттино принял все условия долгосрочного соглашения. Переговоры между тренером и клубом начались в апреле и длились без малого полтора месяца.

Аргентинец находится без работы с июля 2022 года, когда с ним расстался «ПСЖ».

Ранее сообщалось о желании Почеттино сделать полузащитника Мэйсона Маунта ключевым игроком своей команды. СМИ также писали о проблемных позициях «Челси», которые обозначил аргентинский специалист в разговоре с руководством клуба

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