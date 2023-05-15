Тренер Гришин: вылет «Торпедо» из РПЛ — абсолютно заслуженный

«ЦСКА победил в одну калитку, шансов у «Торпедо» не было, потому что команда в абсолютно разобранном состоянии. Сейчас никто не может проиграть такому «Торпедо». Вылет в Первую лигу – абсолютно заслуженный, команда не укомплектована и играет не пойми в какой футбол.