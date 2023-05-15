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Гришин: ЦСКА победил в одну калитку, вылет «Торпедо» из РПЛ — абсолютно заслуженный

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу армейской команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (3:0). По его словам, ЦСКА победил «в одну калитку», а вылет «Торпедо» в Первую лигу — абсолютно заслуженный. Напомним, автозаводцы потеряли математические шансы сохранить прописку в РПЛ.

Тренер Гришин: вылет «Торпедо» из РПЛ — абсолютно заслуженный
© Чемпионат.com

«ЦСКА победил в одну калитку, шансов у «Торпедо» не было, потому что команда в абсолютно разобранном состоянии. Сейчас никто не может проиграть такому «Торпедо». Вылет в Первую лигу – абсолютно заслуженный, команда не укомплектована и играет не пойми в какой футбол.

Матч со «Спартаком»? Тут фаворитов нет, это дерби. «Спартак» играет на своём поле, но это лишь маленький бонус. ЦСКА же сейчас смотрится по игре намного солиднее «Спартака» – и нас ждёт игра за шесть очков, ведь победа гарантирует ЦСКА медали», – приводит слова Гришина Metaratings.

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