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«Сан-Паулу» подписал контракт с 10-летним Лионелем Месси

Только он бразилец!

«Сан-Паулу» подписал контракт с 10-летним Лионелем Месси
© соцсети

«Сан-Паулу» подписал контракт с 10-летним начинающим футболистом Лионелем Месси. Бразильца назвали в честь известного нападающего сборной Аргентины.

Лионель Месси да Силва родился в январе 2013 года. Примечательно, что папу девятилетнего мальчика зовут Хорхе Месси, как и отца звезды сборной Аргентины.

Мальчик играет в футбол с пяти лет и мечтает в будущем перейти в «Барселону». «Сан-Паулу» первым предложил ему контракт.

«Я всегда мечтал играть в профессиональный футбол, и теперь моя мечта сбывается. Я благодарен «Сан-Паулу» за предоставленную мне возможность, я собираюсь усердно работать, чтобы использовать её по максимуму», — сказал бразильский Месси после подписания контракта.

«Мы очень гордимся нашим сыном. Он очень много работал, чтобы добиться этого, мы знаем, что он совершит великие дела», — сказал Хорхе Месси.

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