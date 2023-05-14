«Сан-Паулу» подписал контракт с 10-летним Лионелем Месси

«Я всегда мечтал играть в профессиональный футбол, и теперь моя мечта сбывается. Я благодарен «Сан-Паулу» за предоставленную мне возможность, я собираюсь усердно работать, чтобы использовать её по максимуму», — сказал бразильский Месси после подписания контракта.