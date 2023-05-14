«Сан-Паулу» подписал контракт с 10-летним Лионелем Месси
Только он бразилец!
«Сан-Паулу» подписал контракт с 10-летним начинающим футболистом Лионелем Месси. Бразильца назвали в честь известного нападающего сборной Аргентины.
Лионель Месси да Силва родился в январе 2013 года. Примечательно, что папу девятилетнего мальчика зовут Хорхе Месси, как и отца звезды сборной Аргентины.
Мальчик играет в футбол с пяти лет и мечтает в будущем перейти в «Барселону». «Сан-Паулу» первым предложил ему контракт.
«Я всегда мечтал играть в профессиональный футбол, и теперь моя мечта сбывается. Я благодарен «Сан-Паулу» за предоставленную мне возможность, я собираюсь усердно работать, чтобы использовать её по максимуму», — сказал бразильский Месси после подписания контракта.
«Мы очень гордимся нашим сыном. Он очень много работал, чтобы добиться этого, мы знаем, что он совершит великие дела», — сказал Хорхе Месси.