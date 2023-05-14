Защитник сборной Греции Яннулис близок к переходу в РПЛ

Агент Василис Панагиотакис, представляющий интересы защитника «Норвич Сити» Димитриса Яннулиса, рассказал о скором трансфере его клиента в один из клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ).

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«Что-то точно произойдет, но не сейчас, а летом. Возможный переход в Россию очень близок. Мы по-прежнему ведем разговоры с двумя очень большими российскими клубами», – приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».

Яннулису 27 лет. С лета 2021 года он представляет «Норвич Сити», его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24. До этого защитник выступал только за греческие клубы: ПАОК (2014 – 2021) и «Ватаниакос» (2012 – 2014). В 2018-го Димитрис представляет сборную Греции.

В текущем сезоне Яннулис провел 27 матчей (1747 минут), в которых отличился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро. Наивысшей стоимостью игрока были 7 миллионов евро в конце 2021 года.