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«Арсенал» разгромно уступил «Брайтону» и усложнил себе жизнь в борьбе за титул чемпиона

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Брайтоном». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра завершилась разгромной победой «Брайтона» со счётом 3:0.

«Арсенал» разгромно уступил «Брайтону»
© globallookpress.com

На 51-й минуте матча «чайки» вышли вперёд усилиями молодого форварда Хулио Энсисо.

За четыре минуты до конца основного времени матча игрок «Брайтона» Дениз Ундав увеличил преимущество в счёте своей команды.

Точку в матче поставил защитник «чаек» Первис Эступиньян, забив на 96-й минуте. Игра так и завершилась – разгромная победа гостей со счётом 3:0.

Таким образом, «Арсенал» продолжает занимать второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда усложнила себе жизнь в борьбе за чемпионский титул: «канониры» имеют в активе 81 очко после 36 матчей и отстают от «Манчестер Сити», идущего первым, на четыре балла. При этом, подопечные Хосепа Гвардиолы имеют одну игру в запасе.

«Брайтон» находится на шестой строчке, заработав 58 очков после 34 матчей.

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