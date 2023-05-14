РУСАДА в апреле проверило на допинг четырех футболистов РПЛ

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) в апреле были проверены на допинг. Об этом говорится в материалах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает ТАСС.

В апреле тесты сдали два футболиста «Крыльев Советов» - Роман Евгеньев и Максим Витюгов. Также проверку прошли спортсмены ФК «Сочи» Артур Юсупов и Кирилл Заика.

В марте РУСАДА проверило на допинг столичных динамовцев Даниила Фомина и Александра Кутицкого, представителей «Крыльев» Владимира Писарского и Александра Зуева. Кроме того, агентство тестировало Дмитрия Баринова из «Локомотива», зенитовца Вячеслава Караваева, Сергея Песьякова («Ростов») и Александра Соболева («Спартак»).