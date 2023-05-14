В Нидерландах из-за беспорядков остановили футбольный матч

Болельщики устроили беспорядки во время матча чемпионата Нидерландов по футболу между клубами «Аякс» и «Гронинген». В результате, игра была остановлена, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Аякса».

В пресс-службе пояснили, что болельщики сразу после начала матча начали бросать на поле дымовые шашки и файеры. На 7-й минуте судьи приняли решение прервать матч на 15 минут.

После вынужденного перерыва футболисты вернулись на поле и попытались продолжить игру.

В «Аяксе» отметили, что фанаты продолжили кидать пиротехнические средства на стадион. На фоне этого организаторы окончательно остановили матч.

Пресс-служба не сообщила, будет ли проведена переигровка.