В Нидерландах из-за беспорядков остановили футбольный матч
Болельщики устроили беспорядки во время матча чемпионата Нидерландов по футболу между клубами «Аякс» и «Гронинген». В результате, игра была остановлена, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Аякса».
В пресс-службе пояснили, что болельщики сразу после начала матча начали бросать на поле дымовые шашки и файеры. На 7-й минуте судьи приняли решение прервать матч на 15 минут.
После вынужденного перерыва футболисты вернулись на поле и попытались продолжить игру.
В «Аяксе» отметили, что фанаты продолжили кидать пиротехнические средства на стадион. На фоне этого организаторы окончательно остановили матч.
Пресс-служба не сообщила, будет ли проведена переигровка.
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