"Сочи" обыграл "Ростов"

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором на стадионе «Фишт» встречались «Сочи» и «Ростов». Финальный свисток арбитра Яна Бобровского (Санкт-Петербург) зафиксировал победу «Сочи» со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче за минуту до конца основного времени провёл Тимофей Шипунов, которого на удар вывел Владислав Сарвели. Оба игрока вышли на замену по ходу второго тайма.

В первом круге текущего сезона чемпионата России команды сыграли вничью со счётом 2:2. Матч проходил в Ростове. В составе хозяев тогда отличились Мельников и Комличенко, в составе «Сочи» забили Нобоа и Юсупов.