"Динамо" уволило Йокановича после поражения от "Ахмата"

Руководство "Динамо" объявило об увольнении Йокановича с поста главного тренера бело-голубых после разгромного поражения от "Ахмата" в домашнем матче 27-го тура РПЛ. Об этом журналистам сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин после финального свистка. Он добавил, что к следующей игре команду будет готовить другой главный тренер.

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Встреча в Москве на стадионе "ВТБ Арена" между "Динамо" и "Ахматом" завершилась со счетом 3:0 (1:0) в пользу гостей. Незадолго до перерыва ивуарийский вингер Нене Гбамбле вывел гостей вперед - 0:1. Нападающий Мохамед Конате на 57-й минуте удвоил счет - 0:2. На 71-й минуте форвард Владимир Ильин сделал преимущество "Ахмата" разгромным и поставил точку в матче - 0:3.