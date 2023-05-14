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"Динамо" уволило Йокановича после поражения от "Ахмата"

Руководство ФК «Динамо» (Москва) объявило об увольнении главного тренера Славишу Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата». Об этом в воскресенье сообщил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин, передает ТАСС.

"Динамо" уволило Йокановича после поражения от "Ахмата"
© ФК "Динамо"

«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер», - сказал Гафин.

В воскресенье «Динамо» проиграло 0:3 грозненскому «Ахмату» в матче РПЛ.

Йокановичу 54 года, он пришел тренировать «Динамо» в июне 2022 года. Контракт с сербским специалистом был рассчитан на один год, но в случае успешных результатов его могли продлить еще на два сезона.

Сейчас «Динамо» расположилось на седьмом месте в первенстве России. У команды 42 очка. Бело-голубые сыграют 20 мая против «Торпедо».

Ране эксперты рассказали, что «Динамо» чаще всех в РПЛ пропускает голы после ударов головой.

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