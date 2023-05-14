«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании

«Барселона» официально оформила титул чемпиона испанской Ла Лиги за четыре тура до конца сезона.

После победы в каталонском дерби с «Эспаньолом» команда Хави Эрнандеса стала недосягаемой для ближайших последователей. Таким образом, «Барселона» завоевала 27-й титул чемпиона Испании и первый с 2019 года.

Напомним, несколько минут назад «Барселона» обыграла в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 4:2. В составе команды Хави отличились Алекс Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски, оформивший дубль. За гостей забили Хавьер Пуадо и Хоселу.