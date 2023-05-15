Тренер "Эспаньола" Гарсия осудил фанатов за срыв празднования "Барселоны"
Главный тренер "Эспаньола" Луис Гарсия осудил прорыв болельщиков на поле по окончании матча с "Барселоной" в 34-м туре чемпионата Испании по футболу.
Вчера, 14 мая, "Барселона" победила в гостях "Эспаньол" со счетом 4:2 и досрочно стала чемпионом Ла Лиги. После финального свистка, когда игроки "Басры" стали праздновать в центральном круге, группа болельщиков хозяев прорвалась на поле и побежала в сторону футболистов сине-гранатовых, помешав их празднованию.
Обеим командам пришлось спешно покинуть газон.
"Я не смог увидеть это вживую, потому что, когда матч, каким бы ни был результат, заканчивается, я иду в подтрибунку. Но мне рассказали об этом. Мы не можем этим гордиться.
Насилие всегда должно осуждаться во всех сферах жизни. Были приняты все меры, чтобы это сдержать, но это оказалось невозможным", - приводит слова Гарсии Marca.
Это 27-й чемпионский титул в истории "Барселоны". Больше лишь у "Реала" (35).
В следующем туре сине-гранатовые на своем поле сыграют с клубом "Реал Сосьедад"
Ранее "Эспаньол" выступил с официальным заявлением после атаки фанатов на игроков "Барселоны".