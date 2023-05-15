Тренер "Эспаньола" Гарсия осудил фанатов за срыв празднования "Барселоны"

"Я не смог увидеть это вживую, потому что, когда матч, каким бы ни был результат, заканчивается, я иду в подтрибунку. Но мне рассказали об этом. Мы не можем этим гордиться.



Насилие всегда должно осуждаться во всех сферах жизни. Были приняты все меры, чтобы это сдержать, но это оказалось невозможным", - приводит слова Гарсии Marca.