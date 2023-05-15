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Йоканович не зашел в раздевалку «Динамо» после 0:3 от «Ахмата»

Славиша Йоканович не пообщался с игроками «Динамо» после разгрома от «Ахмата» (0:3).

Тренер Йоканович не зашел в раздевалку «Динамо» после 0:3 от «Ахмата»
© Sports.ru

Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, тренер не зашел в раздевалку после поражения в матче 27-го тура Мир РПЛ.

Кроме того, Алексеев рассказал о проблемах Йокановича в коммуникации с командой.

«Мало того, что Йоканович не объясняет, как играть, не заводит, не сплачивает. Насколько я знаю, тренер еще и разрушает своим поведением попытки создать хоть какую-то атмосферу», – написал журналист.

В комментариях у Алексеева спросили, что это значит, и он ответил: «[Говорит] Общими фразами. Это не работает. Почему не работает, в чем ошибки – не объясняет».

Вчера руководство «Динамо» объявило, что к следующему матчу команду будет готовить другой тренер.

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