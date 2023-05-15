Украинский футболист рассказал, как его уговаривали перейти в сборную России

Согласились на предложение россиян Канчельскис, Онопко, Юран. Они были помоложе, и это их выбор. А мы с Михайличенко были постарше и уже тогда понимали, что душа к России у нас не лежит. Наверное, что-то чувствовали», — приводит слова Кузнецова Fanday.