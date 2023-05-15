Украинский футболист рассказал, как его уговаривали перейти в сборную России

Украинский экс-футболист Кузнецов рассказал, как его уговаривали перейти в сборную России
Экс-футболист сборных СССР, СНГ и Украины Олег Кузнецов рассказал, как его уговаривали перейти в национальную команду России.
«После развала Союза мы с Михайличенко ездили на Евро-1992 в Швецию в составе сборной СНГ. После турнира Колосков начал нас уговаривать, чтобы мы переходили в сборную России, ведь близился чемпионат мира 1994. Нам сулили невероятные блага: хорошие деньги и каждому по квартире в Москве.
Но мы с Михайличенко сразу отказались и сказали: «Мы украинцы, киевляне и ни на каких условиях выступать за Россию не будем». Это был первый и последний разговор на эту тему.
Согласились на предложение россиян Канчельскис, Онопко, Юран. Они были помоложе, и это их выбор. А мы с Михайличенко были постарше и уже тогда понимали, что душа к России у нас не лежит. Наверное, что-то чувствовали», — приводит слова Кузнецова Fanday.
60-летний Кузнецов на клубном уровне выступал за киевское «Динамо» и шотландский «Рейнджерс».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о том, что организация ведет переговоры по организации контрольных игр для национальной команды.