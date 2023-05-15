Вчера, 14 мая, во время ответного матча четвертьфинала Кубка Испании среди молодёжных команд между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» вспыхнул конфликт с участием главных тренеров клубов Фернандо Торреса и Альваро Арбелоа, сообщает Relevo.

Первый матч между командами завершился победой «Реала» — 2:0. К перерыву ответной встречи «Атлетико» вёл с таким же счётом. Второй тайм прошёл без голов, а в овертаймах «Реал» забил два гола, после второго из которых и начался конфликт, в который были втянуты и главные тренеры.

Арбелоа подошёл к Торресу во время спора. В этот момент оба тренера начали оскорблять и угрожать друг другу. Торрес сказал: «Я снесу тебе голову». Арбелоа ответил: «Можешь начинать в любой момент». Тренер «Атлетико» оттолкнул своего коллегу из «Реала», за что получил красную карточку.