$77.20+1.3284.25+1.36

«Уфа» может потерять профессиональный статус

Футбольный клуб «Уфа» не сумел дать финансовые гарантии на сезон-2023/2024. Об этом сообщает Sport24.

ФК «Уфа» может потерять профессиональный статус
© Betassist

По данным источника, 15 мая состоялось заседание комиссии Российского футбольного союза по лицензированию клубов. «Уфа» не смогла дать финансовые гарантии на предстоящий сезон. Окончательное решение по будущему уфимцев будет принято 22 мая. Если «Уфа» не гарантирует бюджет на сезон-2023/2024, клуб потеряет профессиональный статус.

«Уфа» в 2021 году обращалась в «Региональный фонд» за финансовой поддержкой. В 2022 году арбитражный суд республики Башкортостан зарегистрировал иск «Регионального фонда» к ФК «Уфа» о взыскании 105 миллионов 609 тысяч рублей.

В данный момент «Уфа» идёт на 16-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий