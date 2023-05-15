ФК «Уфа» может потерять профессиональный статус

Футбольный клуб «Уфа» не сумел дать финансовые гарантии на сезон-2023/2024. Об этом сообщает Sport24.

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По данным источника, 15 мая состоялось заседание комиссии Российского футбольного союза по лицензированию клубов. «Уфа» не смогла дать финансовые гарантии на предстоящий сезон. Окончательное решение по будущему уфимцев будет принято 22 мая. Если «Уфа» не гарантирует бюджет на сезон-2023/2024, клуб потеряет профессиональный статус.

«Уфа» в 2021 году обращалась в «Региональный фонд» за финансовой поддержкой. В 2022 году арбитражный суд республики Башкортостан зарегистрировал иск «Регионального фонда» к ФК «Уфа» о взыскании 105 миллионов 609 тысяч рублей.