Появились подробности возможного матча России с Камеруном

По информации источника, товарищеская встреча между сборными России и Камеруна может пройти 15 июня. Отмечается, что местом проведения может стать Москва.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что ведутся переговоры с рядом сборных и федераций по проведению матчей. Он добавил, что как только будут подписаны соответствующие соглашения, то об этом будет сообщено.