Дортмундская «Боруссия» не получала предложения от «Реала» по трансферу Беллингема

Спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель заявил, что в клуб не обращались представители мадридской команды.

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался насчет возможного ухода хавбека Джуда Беллингема в «Реал».

«У нас пока нет предложения от «Реала» по Беллингему. Никаких новостей, решать нечего. Игрок сконцентрирован на финальной части сезона, потом мы посмотрим, что случится. Мы всегда боремся за то, чтобы сохранить в команде лучших футболистов», – приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что 19-летний англичанин рассчитывает присоединиться к стану «сливочных» в ближайшее время, отказавшись от предложений со стороны других команд.