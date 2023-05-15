Сербский тренер Николич приедет на переговоры с «Динамо»

Николич приедет на переговоры с «Динамо» 22 мая
Марко Николич проведет переговоры с «Динамо».
Как сообщает «Матч ТВ», 22 мая сербский специалист посетит Москву, где встретится с руководством клуба. Тренер проведет переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.
С 2020 по 2021 год Николич возглавлял «Локомотив», с тех пор он не работал ни в одной команде.
Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3). Бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 42 очка.
Ранее сообщалось, что «Динамо» уже договорилось с Николичем о контракте.
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