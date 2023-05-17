Григорян станет новым главным тренером "Кубани"

Клуб Первой лиги "Кубань" объявил о назначении на пост главного тренера Александра Григоряна. Как сообщает официальный сайт команды из Краснодара, контракт с 56-летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2022/23. Тренер приступает к работе с футболистами с 17 мая. Его помощниками в тренерском штабе станут Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин. "Кубань" ранее отправила в отставку главного тренера Андрея Сосницкого после домашнего поражения от махачкалинского "Динамо" со счетом 0:1. Несколько дней назад спортивный журналист Иван Карпов сообщил, что если Григоряну удастся сохранить команду в Первой лиге, соглашение с ним будет продлено на год. За три тура до конца сезона "Кубань" занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. На счету команды 33 очка. В оставшихся турах чемпионата краснодарская команда сыграет с московской "Родиной", красноярским "Енисеем" и "Уфой". Ранее стало известно, что четыре клуба Первой лиги, которые занимают места в верхней части таблицы и претендуют на участие в стыковых матчах за право выступить в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), получат лицензию Российского футбольного союза (РФС), дающую право играть в высшем дивизионе