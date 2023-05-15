Григорян станет новым главным тренером "Кубани"

Российский тренер Александр Григорян в ближайшее время возглавит клуб Первой лиги чемпионата России по футболу «Кубань» из Краснодара, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По его информации, Григорян прилетит в расположение «Краснодара» 16 мая, после чего подпишет контракт до конца сезона. Если специалисту удастся сохранить команду в Первой лиге, соглашение с ним будет продлено на год.

За три тура до конца сезона «Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. На счету команды 33 очка. В оставшихся турах чемпионата краснодарская команда сыграет с московской «Родиной», красноярским «Енисеем» и «Уфой».

СМИ ранее сообщали, что футбольный клуб «Уфа», выступающий сейчас в Первой лиге чемпионата России по футболу, могут в ближайшее время лишить профессионального статуса.