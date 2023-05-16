Игрок сборной Грузии Гавтадзе подпишет контракт с МФК «Тюмень»

«Гавтадзе первый год выступает в Суперлиге. Его дебют в этом турнире можно считать более чем успешным. Пожалуй, это — лучший наш новичок в прошедшем сезоне, учитывая, что он молод и перспективен», — приводит слова исполнительного директора МФК «Тюмень» Дениса Харина «Тюменская арена».