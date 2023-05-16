Объявлено, когда российский футболист Миранчук может вернуться в состав "Торино"

Футболист Миранчук может вернуться в состав "Торино" 21 мая
Российский полузащитник итальянского футбольного клуба "Торино" Алексей Миранчук может вернуться в состав команды 21 мая. Об этом "Спорт-Экспрессу" во вторник сообщили в пресс-службе "Торино".
"Есть надежда, что Миранчук вернется в состав в воскресенье", - сообщили в пресс-службе итальянского клуба. Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти заявил, что российский футболист восстанавливается от травмы, в ближайшие дни станет известна новая информация о его состоянии.
13 мая главный тренер "Торино" Иван Юрич сообщил, что Миранчук получил перелом мизинца на ноге, в связи с чем не смог принять участия в матче чемпионата Италии против "Вероны" (1:0).
Миранчуку 27 лет, он выступает за "Торино" с начала нынешнего сезона на правах аренды. В 26 матчах текущего розыгрыша чемпионата Италии полузащитник отметился 4 забитыми мячами и 7 результативными передачами. 21 мая "Торино" в 36-м туре примет "Фиорентину".