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«Барсу» могут отстранить от еврокубков хотя бы на год. Это самый большой скандал в истории испанского футбола». Вице-президент «Бетиса» Каталан о деле Негрейры

Вице-президент «Бетиса» уверен, что «Барсу» надо отстранить от еврокубков за дело Негрейры.

«Барселону» могут отстранить от еврокубков
© Sports.ru

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Ранее стало известно, что «Барселона» получила лицензию на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Утверждалось, что УЕФА может отстранить сине-гранатовых.

«Мы очень обеспокоены. То, что произошло за эти 17 или 18 лет, очень серьезно.

УЕФА начал расследование, и мы надеемся, что в июне они смогут сделать какие-то выводы. Мы считаем вполне вероятным, что они могут отстранить «Барсу» от еврокубков хотя бы на год.

Мы возмущены. Важно, чтобы ничего не было забыто. У УЕФА есть механизмы, и я очень жду решения, так как это самый большой скандал в истории испанского футбола.

Теперь нам остается только ждать, чтобы узнать, каков будет результат, и мы очень внимательно следим за ситуацией», – сказал Хосе Мигель Лопес Каталан в программе Gol a Gol в эфире Canal Sur.

«Барселона» выиграл чемпионат Испании в этом сезоне – впервые за четыре года.

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