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Экс-форвард сборной России Булыкин заявил, что тренер "Спартака" Абаскаль немного "поплыл"

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля за отказ от пресс-конференции после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (1:1).

Бывший нападающий Булыкин заявил, что тренер "Спартака" Абаскаль немного "поплыл"
© РИА Новости

«Абаскаль немного «поплыл». То, что он ожидал, не получается. И потому испанец начинает искать причины неудач там, где их нет. Это выливается в неуважительное отношение к прессе.

Возможно, у наставника «Спартака» были какие-то веские причины для раннего ухода с пресс-конференции. Но если их не существует, то тренер всегда должен рассказать о впечатлениях от игры, высказать претензии при их наличии», – приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Футбольный агент Тимур Гурцкая ранее заявил, что у Гильермо Абаскаля есть предложение о работе из второго дивизиона чемпионата Испании, поэтому он провоцирует российский клуб отправить его в отставку.

34-летний специалист возглавил «Спартак» перед началом сезона-2022/23. В феврале руководство красно-белых продлило контракт с испанским тренером до 2025 года.

«Спартак» после 27-го тура РПЛ делит третье место с «Ростовом» в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. У идущего вторым ЦСКА на четыре балла больше.

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