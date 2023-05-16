Полузащитник "Химок" Гилерме: Россия — топ-страна

«Малком и Клаудиньо играют в России уже долгое время, а я всего четыре месяца. Если буду играть здесь как они, задумаюсь о получении российского гражданства. Мне бы хотелось сделать это в будущем, но точно не сейчас, слишком мало времени прошло.