Полузащитник "Химок" Гилерме: Россия — топ-страна

Маркос Гилерме: Россия — топ-страна, никаких минусов не вижу
Полузащитник «Химок» Маркос Гилерме высказался об игре в России. Футболист заявил, что ему всё нравится в стране, и он не видит в ней никаких минусов. Также Гилерме признался, что будет готов задуматься о получении российского гражданства, если поиграет здесь длительное время, как футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо, которые недавно получили паспорта РФ.
«Малком и Клаудиньо играют в России уже долгое время, а я всего четыре месяца. Если буду играть здесь как они, задумаюсь о получении российского гражданства. Мне бы хотелось сделать это в будущем, но точно не сейчас, слишком мало времени прошло.
Россия — топ-страна, мне все нравится здесь, никаких минусов не вижу», — приводит слова Маркоса Гилерме «РБ Спорт».