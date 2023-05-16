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Маркос Гилерме: Россия — топ-страна, никаких минусов не вижу

Полузащитник «Химок» Маркос Гилерме высказался об игре в России. Футболист заявил, что ему всё нравится в стране, и он не видит в ней никаких минусов. Также Гилерме признался, что будет готов задуматься о получении российского гражданства, если поиграет здесь длительное время, как футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо, которые недавно получили паспорта РФ.

Полузащитник "Химок" Гилерме: Россия — топ-страна
© Чемпионат.com

«Малком и Клаудиньо играют в России уже долгое время, а я всего четыре месяца. Если буду играть здесь как они, задумаюсь о получении российского гражданства. Мне бы хотелось сделать это в будущем, но точно не сейчас, слишком мало времени прошло.

Россия — топ-страна, мне все нравится здесь, никаких минусов не вижу», — приводит слова Маркоса Гилерме «РБ Спорт».

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