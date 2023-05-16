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Роман Березовский: при мне «Химки» тоже трясло, но прямо такого сильного бардака не было

Бывший российский голкипер Роман Березовский высказался о ситуации в подмосковных «Химках». По его словам, клуб и раньше «трясло», но сейчас ситуация вообще напоминает «бардак».

Березовский: при мне «Химки» тоже трясло, но прямо такого сильного бардака не было
© Чемпионат.com

«Чуть-чуть больше обиднее за «Химки», чем за «Торпедо», потому что в «Торпедо» я всего лишь один год провёл, а в Подмосковье — шесть. Да и по временной шкале «Химки» поближе были.

При мне в «Химках» не было такого бардака? Всякие времена были. И финансовые кризисы случались, которые влияли на выступления клуба. Вылетали в ФНЛ, возвращались. Тоже трясло команду, но прямо такого сильного бардака не было», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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