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Судейская бригада россиянина Левникова будет работать на чемпионате CAFA

Главный арбитр Кирилл Левников и его помощники Егор Болховитин и Андрей Веретешкин будут работать на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) в июне. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Судейская бригада россиянина Левникова будет работать на чемпионате CAFA
© ТАСС

Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

Левникову 39 лет, он является судьей ФИФА с 2016 года. Арбитр обслуживал матчи Лиги Европы и отборочных циклов чемпионатов мира и Европы.

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