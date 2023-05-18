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В Гане заинтересованы в проведении товарищеского матча со сборной России

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару заявил, что в организации заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборной страны и национальной командой России, однако отметил, что переговоры с РФС ещё не начались.

Гана хочет сыграть с Россией
© Чемпионат.com

«Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане», — приводит слова Окрару Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России планирует сыграть товарищеский матч с Камеруном в июне в Москве. Российская национальная команда всё ещё не имеет права играть официальные матчи после запрета ФИФА и УЕФА. Последний раз россияне играли с Ираком в Санкт-Петербурге в марте 2023 года (2:0).

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