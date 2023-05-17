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Роналду помог "Аль-Насру" обыграть "Аль-Таи" в матче чемпионата Саудовской Аравии

Португальский нападающий Криштиану Роналду помог "Аль-Насру" одержать гостевую победу над клубом "Аль-Таи" в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Роналду помог "Аль-Насру" обыграть "Аль-Таи" в матче чемпионата Саудовской Аравии
© STR/APSTR/AP

Встреча прошла 16 мая в Хаиле и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. 38-летний португалец отличился с пенальти на 52-й минуте, а второй мяч забил на 80-й минуте Андерсон Талиска. Роналду отметился 13-м голом в 14-ти проведенных матчах чемпионата Саудовской Аравии и идет на пятом месте в списке лучших бомбардиров сезона. "Аль-Наср" набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Аль-Иттихада" составляет три балла.

Напомним, Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". 2 января он стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее саудовский журналист Халед Аль Арафах заявил, что игроки "Аль-Насра" пытаются соответствовать огромному уровню самоотдачи Криштиану Роналду.

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